SEAT anticipa un nuovo modello elettrico: è una compatta da 19.000€

Poche ore fa SEAT ha anticipato le primissime informazioni su un nuovo modello completamente elettrico, il quale dovrà risultare compatto ed economico andando a rappresentare una sorta di Arona a zero emissioni.

Per il momento le informazioni sono ben poche, in quanto la casa automobilistica spagnola prevede una commercializzazione entro il 2025. Nonostante ciò i dettagli sul veicolo sono assai accattivanti, innanzitutto perché i consumatori potranno portarselo a casa con meno di 20.000 euro, e poi anche per le nuove tecnologie che ingloberà.

La BEV andrà a basarsi sulla piattaforma "MEB-Lite". Si tratta di un'architettura Volkswagen leggermente più compatta rispetto a quella impiegata per ID.3 o ID.4, e infatti andrà a porre le fondamenta anche per modelli quali le future ID.1 e ID.2.

Il Gruppo Volkswagen insomma sta espandendo le proprie operazioni di elettrificazione anche ad altri marchi proprietari, per cui SEAT non sarà affatto lasciata indietro. Il boss della casa, Wayne Griffiths, pochi settimane fa aveva annunciato i piani per il lancio di una EV compatta, ma adesso ha aggiunto:"Non abbiamo ancora annunciato sotto quale brand andrà l'elettrica cittadina. Ciò dipenderà dall'eventuale calo del prezzo delle batterie, il quale stabilirà o meno la sua massificazione." In pratica Griffiths ha sottolineato che, se il costo delle batterie dovesse essere troppo elevato, punteranno a una fascia di mercato più alta vendendo il veicolo sotto il marchio Cupra per poi, magari dopo un anno o poco più, decidere di proporre una variante entry-level con badge SEAT.

Per Griffiths il progetto è importantissimo, e va oltre lo sviluppo di una singola macchina:"rappresenta il futuro dell'industria automobilistica in Spagna." Ecco, leggendo le sue dichiarazioni si intuiscono gli sforzi infusi da SEAT nell'elettrificazione della gamma di modelli proprietari e, visto il costante e forse inesorabile calo nella distribuzione di veicoli tradizionali, la strada intrapresa pare essere quella giusta.

Per il momento però il marchio di Martorell sta spingendo ancora sui modelli termici o con propulsione ibrida. In quest'ultimo segmento finisce la nuova SEAT Leon Plug-in Hybrid 2020: ecco la nostra anteprima sulla berlina elettrificata. In ultimo vogliamo citare anche una certa diversificazione del portfolio prodotti, la quale ha portato SEAT verso la distribuzione del Mó eScooter 125, che è finalmente approdato anche in Italia.