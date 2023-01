La SEAT Alhambra diventa un'Audi: l'incredibile progetto in vendita a 6.000 euro

La SEAT Alhambra, una monovolume nata dalla collaborazione fra Volkswagen e Ford nel 1996 uscita di produzione nel 2010, è stata completamente rivisitata dal suo proprietario olandese, facendola di fatto divenire... un'Audi.

Proprio così perché come potete vedere chiaramente dalle immagini pubblicate su questa pagina, la monovolume a 7 posti è stata rivista e personalizzata quasi da cima a fondo, con una serie di componenti di Audi ma anche di Porsche. Spicca in particolare il frontale, che è stato completamente ridisegnato, e che rispetto all'originale, piuttosto anonimo e con il classico logo della casa automobilista spagnola, presenta ora una vistosa griglia con tanto di logo con i quattro anelli, ma anche fari, prese d'aria e fendinebbia rigorosamente presi dall'auto prodotta a Ingolstadt (sembrerebbe un'A3).

Anche la colorazione è stata rivista in chiave Audi, un blu molto riconoscibile sfoggiato dai modelli più sportivi dell'azienda tedesca, anche se non è ben chiaro se si tratti di vernice oppure di wrap, una pellicola adesiva. Fra i “gadget” Audi anche gli specchietti retrovisori di colore grigio, in chiaro stile “Linea S”, nonché il posteriore, anche in questo caso rimesso a nuovo, con luci, logo e paraurti (con tanto di doppi scarichi) sempre in stile tedesco.

Un modello di SEAT Alhambra, che è venduta anche in Europa come Volkswagen Sharan e Ford Galaxy, quest'ultima a fine produzione da primavera 2023, che appare decisamente rinnovato nel suo stile e in generale ben riuscito, impreziosito tra l'altro, come sottolineato dal suo proprietario, da alcuni prodotti a marchio Porsche, a cominciare da dischi e pastiglie dei freni, anche se non è ben chiaro a quale modello appartengano.

Dopo aver completato il suo progetto, l'ideatore ha deciso di mettere in vendita questa SEAT unica nel suo genere, di fatto la prima monovolume a 7 posti di Audi mai esistita, in cambio di un assegno da 6.000 euro. L'inserzione è stata messa su Facebook negli scorsi giorni e ha ricevuto un grande interesse, visto che i commenti e i like sono stati centinaia: siamo certi che il possessore di questa ex SEAT Alhambra non farà fatica a piazzarla. Se comunque pensate che questa monovolume sia sopra le righe, allora dovreste buttare un occhio all'asta per la Peugeot 806 Procar, bizzarro bolide che partecipò alla 24 ore di Le Mans.