Il futuro di SEAT nel Gruppo Volkswagen: cosa succederà al brand spagnolo? - Aggiornata

Volkswagen starebbe rivalutando del tutto la posizione del marchio SEAT all’interno del gruppo, è quanto emerso dall’IAA Mobility 2023 di Monaco in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate da Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen Passenger Cars. Il brand spagnolo però ha chiarito la questione, rassicurando gli utenti.

Le parole del manager, strappate da un collega di Autocar, hanno scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo automotive. Sembra infatti che Schäfer abbia detto che “il futuro di SEAT è CUPRA”, il brand catalano che negli ultimi anni è riuscito a ritagliarsi un’importante fetta di mercato grazie al suo stile aggressivo e alla sua forte identità. Schäfer ha detto anche che gli attuali modelli SEAT continueranno a essere prodotti per tutto il loro naturale ciclo vitale, alcuni dei quali potrebbero superare anche il 2030, ciò che avverrà dopo però è ancora avvolto nel mistero.

È probabile che SEAT “avrà un ruolo differente” rispetto a quello attuale all’interno del Gruppo Volkswagen. Il nome continuerà a esistere, potrebbe però essere legato al mondo della micromobilità elettrica, potrebbe dunque focalizzarsi su monopattini, scooter e quadricicli elettrici, tutti veicoli che in qualche modo il brand spagnolo ha già sperimentato negli anni passati.

Noi stessi abbiamo provato il monopattino SEAT Mò eKickScooter 65 a Verona, siamo stati in sella al nuovo SEAT Mò eScooter 125, infine abbiamo visto dal vivo il SEAT Minimò, un quadriciclo elettrico perfetto per la vita urbana.

Al momento non abbiamo la certezza matematica che SEAT possa diventare un solo brand di micromobilità elettrica, al contrario il marchio ha rilasciato una serie di punti chiave con lo scopo di fare maggiore chiarezza sulla vicenda: SEAT ha infatti dichiarato che la notizia relativa a uno stop della produzione delle auto è assolutamente infondata, che la situazione finanziaria è del tutto positiva, soprattutto ora che il problema dei chip sembra risolto e che le vendite sono tornate a far segnare +18% con 199.000 unità vendute nel 2023. Il brand ci ha anche fatto sapere che intende aggiornare prossimamente Ibiza, Arona e Leon, continuando a offrire auto Plug-in Hybrid e a combustione interna super-efficienti fino alla fine dell'era termica. Sull’elettrificazione il futuro è più incerto, SEAT però assicura che si sta lavorando affinché lo switch sia proficuo per il brand.

Al di là di ciò che succederà in casa SEAT, il top manager Volkswagen ha confermato che il gruppo concentrerà ancora più investimenti su CUPRA, un brand emergente che in poco tempo è riuscito a impensierire anche i grandi del mercato e che ha certamente un orizzonte roseo davanti a sé. Sempre a Monaco abbiamo visto il lancio della sperimentale CUPRA DarkRebel, mentre passando alle auto di serie l’attenzione è tutta rivolta alla CUPRA Raval (nome di produzione della UrbanRebel) che sarà prodotta nel 2025 presso gli impianti SEAT di Martorell, in Spagna. Sempre secondo Thomas Schäfer, “puntare ancora di più su CUPRA sarà una mossa vincente, viste le ottime potenzialità di crescita dimostrate in questi anni”.