Sean Wotherspoon firma l'art car su base Porsche Taycan Cross Turismo, ispirata alle Nike

La Porsche Taycan 4 Cross Turismo che vedete è il risultato di ciò che succede quando il team Style Porsche e il noto designer Sean Wotherspoon si mettono allo stesso tavolo per realizzare qualcosa di unico ed artistico: un’art car ispirata alle sneakers che lo hanno reso celebre, ossia le Nike Air Max 97/1 del 2018.

La Taycan Cross Turismo allestita è quella personale di Sean, e ha voluto dotarla di pannelli carrozzeria dalle diverse colorazioni, riprendendo i colori delle celebri Nike, riportando però alla mente i modelli “Harlequin” di Volkswagen.

E sono in particolare quattro i colori scelti dal designer, ognuno dei quali porta il nome di uno dei membri della sua famiglia, ossia Nash Blue, Sean Peach, Loretta Purple e Ashley Green, e per sua creazione non si è avvalso della tecnica “try and error”, bensì ha utilizzato la realtà aumentata per visualizzare in maniera virtuale il risultato finito prima di procedere con l’allestimento vero e proprio.

Il look fuori dagli schemi prosegue ovviamente anche negli interni, che sfoggiano le stesse tonalità cromatiche impreziosite da rivestimenti di diverse tipologie che rendono ancor più speciale questa particolare Taycan (a proposito, qui trovate la nostra prova su strada della Porsche Taycan Cross Turismo).

I materiali impiegati all’interno dell’abitacolo infatti sono un misto tra quelli utilizzati sulle scarpe realizzate da Wotherspoon e quelli già visti sulle Porsche classiche del passato. Sui sedili ad esempio troviamo il Corduroy che caratterizzava le Porsche 356, mentre il cruscotto, i montanti e parte del tunnel centrale sono realizzati in sughero.

La ciliegina sulla torta sono i componenti che arrivano dal catalogo Porsche Exclusive Manufaktur, come i cerchi in lega da 21 pollici Cross Turismo Design e inserti della carrozzeria in tinta nera lucida, la stessa tinta che caratterizza anche la scritta Porsche all’interno della firma luminosa posteriore.

Attualmente, l’art car di Sean Whoterspoon è un esemplare unico, ma grazie al suddetto programma Exclusive Manufaktur anche altri clienti potranno replicare lo stesso design. Porsche ha poi sottolineato che le quattro tonalità entreranno nel catalogo di colori offerti ai clienti, quindi anche gli amanti della tinta unità sono accontentati.