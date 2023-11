Sdraiato su divano sopra Fiat Panda a Catania, il guidatore: 'Non mi ero accorto di nulla'

Torna protagonista sulle nostre pagine la Fiat Panda, ma non del nuovo modello B-SUV in uscita nel 2024, bensì della vecchia pandina e di un avvistamento a dir poco bizzarro avvenuto negli scorsi giorni in quel di Catania.

Come da numerosi filmati pubblicati sui social, una Fiat Panda old school di colore bianco è stata avvistata mentre circolava tranquillamente sulla strada con tanto di divano sul tetto e un uomo comodamente sdraiato sul sofà, come se nulla fosse.

Un video che ad un primo sguardo potrebbe anche far scappare un sorriso, ma che subito dopo fa chiaramente capire quanto la situazione fosse rischiosa: una frenata improvvisa o un tamponamento avrebbe potuto far cadere a terra l'uomo sdraiato con tutto ciò che ne consegue.

Dopo che il video è divenuto virale, e dopo che evidentemente qualcuno ha denunciato il tutto, gli agenti del commissariato Borgo Ognina sono risaliti alla proprietaria dell'auto che è risultata essere una donna di 43 anni; alla guida vi era però il marito di anni 41 che è stato in seguito sanzionato con una multa di qualche centinaia di euro oltre alla decurtazione dei punti di guida della patente.

Stando a quanto fatto sapere dalla polizia il video è stato girato lo scorso 3 novembre, quando il 41enne aveva ritirato assieme ad un amico un divano, per poi caricarlo sul tetto e trasportarlo a casa. Decisamente poco credibile la versione fornita dall'uomo agli agenti una volta fermato, visto che l'automobilista ha spiegato di "non essersi accorto di trasportare un giovane sdraiato sul divano", che aveva caricato sul tetto dall'auto.

Purtroppo non è la prima volta che assistiamo a scene di questo tipo, in particolare dopo l'avvento dei social: la speranza è che siparietti simili non accadano più.



La vettura fermata dovrebbe essere una Fiat Panda prima versione, che vantava fra le altre cose una curiosa funzione letto una volta che si reclinavano i sedili.