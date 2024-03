Scuolabus incagliato durante alluvione: eroe su Toyota FJ Cruiser lo salva

"Non tutti gli eroi indossano un mantello, alcuni guidano una Toyota Fj Cruiser", questo è uno dei tanti commenti apparsi sotto il post Instagram del video l'auto in questione riesce a salvare uno scuolabus rimasto impantanato per strada durante una forte alluvione.

Non è certamente il miglior periodo dell'anno per Dubai. La città emiratina, meta di milioni di turisti e di nuovi residenti attratti dal lusso e dal lifestyle, dall'inizio del mese è succube di una serie infinita di acquazzoni che spesso e volentieri si sono tramutati in vere e proprie alluvioni. Secondo quanto riportato dalle fonti, infatti, sono piovuti circa 50 millimetri di pioggia in sei ore, quando la media annuale è di appena 120 millimetri. Una situazione di emergenza che ha richiesto delle risposte adeguate. Ma forse bastava una sola Toyota (Toyota nel frattempo sta testando il Tesla Cybertruck e l'Hummer EV: cosa bolle in pentola?).

Chiuse, dunque, molte delle autostrade che circondano la città, con le autorità che hanno varato delle direttive straordinarie. Inoltre, è stata organizzata anche la raccolta dei rami degli alberi abbattuti e l'apertura delle griglie di drenaggio. Eppure, alcune vie di Dubai sono state vittime di grandi (e gravi) allagamenti, i quali hanno creato non pochi problemi alla circolazione e ai singoli automobilisti; a volte rischiando pure di trasformare un 'semplice' problema in una vera emergenza, spesso anche rischiosa per le vite di alcune persone - bambini inclusi.

Uno scuolabus, infatti, è rimasto incagliato lungo una strada della città, con le ruote letteralmente impantanate nell'acqua alta dovuta proprio alle consistenti piogge di queste ultime giornate. Per fortuna, però, nei paraggi si trovava una Toyota Fj Cruiser, l'iconico fuoristrada della casa giapponese conosciuto per le sue grandi abilità off-road (una Toyota Land Cruiser scala una parete verticale come se nulla fosse: video incredibile). Eccolo, quindi, l'eroe del giorno.

