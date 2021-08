A scuola in monopattino: le offerte Back to School di Mediaworld

Anche se agosto non è ancora finito del tutto, gli adolescenti italiani si stanno già preparando per il ritorno a scuola - e così le grandi catene di elettronica. Mediaworld ha inserito non a caso diversi monopattini elettrici nel suo volantino Back to School.

Quattro succose offerte che vedono in primo piano il Ninebot Kickscooter E25E, monopattino elettrico facilmente richiudibile e trasportabile che costa ora 379 euro anziché 499. Raggiunge i 25 km/h e, come si intuisce dal nome, ha 25 km di autonomia. Ha un display LED sul manubrio e pneumatici a doppia densità che non si bucano da 9 pollici.

Un prodotto perfetto per il percorso casa-scuola-casa, così come lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, proposto a 299,99 euro anziché 349. Ha un motore da 250 W e 20 km di autonomia, comunque sufficienti a moltissimi alunni per arrivare a scuola e tornare a casa. Ha ruote da 8,5 pollici con camera d’aria, quindi c’è sempre il rischio di foratura.

Molto interessante anche il Ninebot Kickscooter Max G30 LE, anche se si sale di prezzo: 599 euro anziché 699 per un modello estremamente solido e affidabile, con motore da 350 W, 40 km di autonomia e ruote da 10 pollici.

Chiudiamo infine con il monopattino più economico delle offerte Back to School: il Lexgo Lex R8 5A, proposto a 199,99 euro anziché 299,99. Ha un motore da 250 W, raggiunge i 22 km/h e ha un’autonomia compresa fra 15 e 18 km. Le offerte sono valide fino al 31 agosto 2021, anche online, cliccate qui per andare alla pagina ufficiale.