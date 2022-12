Una scultura glaciale? No, un autolavaggio del Texas completamente ghiacciato

Dagli Stati Uniti continuano ad arrivare immagini e video decisamente apocalittici inerenti la tempesta polare che ha invaso gran parte del Paese da una decina di giorni a questa parte. Il territorio a stelle e strisce è divenuto di fatto una gigantesca scultura di ghiaccio e la conferma la si è avuta da quanto accaduto in un autolavaggio in Texas.

Dopo lo scontro fra una Mustang Mach-E e un palo della luce, su Instagram è comparso il video proprio di un lavaggio per auto che è stato completamente congelato, ghiacciato dalla morsa del freddo, che appare ora irriconoscibile. Il filmato pubblicato sui social giunge in particolare dalla cittadina di Lakeway e risale alla scorsa vigilia di Natale.

In quell'occasione le temperature erano scese ben al di sotto dello zero termico a seguito della bufera gelida che ha causato enormi disagi in tutto il Paese e purtroppo anche una sessantina di vittime. Nonostante si pensi che il Texas sia uno Stato caldo, quasi arido e afoso, vista anche la sua vicinanza al Messico, in realtà non è così. Tra l'altro non è la prima volta che lo Stato "torna nell'era glaciale" visto che anche l'anno scorso era comparso il Great Texas Freeze, che aveva ghiacciato tutto ciò che incontrava sul proprio cammino.

A pubblicare il video, divenuto nel giro di poco tempo virale, è stato Matthew Guthrie, che mentre stava circolando per Lakewway si è appunto imbattuto in questo autolavaggio che si è trasformato in una scultura di ghiaccio. Dalle immagini è evidente come la struttura sia di fatto inutilizzabile, tenendo conto della presenza di enormi ghiaccioli appesi al soffitto, nonché alla spazzola e ai rulli. Sembra che a scatenare il congelamento sia stato un tubo dell'acqua che si sarebbe spaccato con il freddo: una volta che l'acqua si è riversata sulla struttura, nel giro di pochi istanti si è ghiacciata, dando vita a questo incredibile spettacolo.

Non è ben chiaro fino a quando l'autolavaggio resterà inutilizzato ma in queste ore nel Texas le temperature sono date in aumento, di conseguenza è probabile che a breve possa essere riparato e quindi tornare a pieno regime. Ovviamente quello dell'autolavaggio non è l'unico filmato giunto dagli Stati Uniti in questi giorni di gelo record, recentemente aveva fatto il giro del web il video della Tesla parcheggiata che scivolava sul ghiaccio contro un'auto della polizia.