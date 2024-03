Scuderia Ferrari F1, ricavi monstre nel 2024 da Liberty Media: meglio di Red Bull

In Formula 1 oramai si sentono sempre le stesse lamentele: le gare sono noiose e “vince sempre Verstappen”. I dati però non dicono lo stesso, con sempre più pubblico che segue la massima serie motoristica in tutto il mondo - e con le scuderie che guadagnano ottimamente.

Se in pista sono quasi tre anni che Red Bull Racing domina incontrastata, anche grazie al talento eccezionale di Max Verstappen, quando si parla di guadagni è Ferrari a battere tutti. Del resto non tutte le squadre vengono pagate allo stesso modo da Liberty Media, la società che possiede il circus. L’azienda statunitense ha distribuito ai vari team nel 2023 1,157 miliardi di dollari, mentre nel 2024 si è addirittura registrato un aumento e si è arrivati a 1,215 miliardi di dollari. La distribuzione delle entrate alle squadre dipende dal fatturato di Liberty Media, significa che nel 2024 l’azienda incasserà ancor di più rispetto al 2023, con i team che oggi prendono il 63% degli incassi (in precedenza era il 66%).

Ma come vengono spartite le quote ai singoli team? Ovviamente buona parte dipende dalle prestazioni di una squadra, conta però anche l’anzianità di un team (ovvero da quanti anni corre in F1, motivo per cui Ferrari è avvantaggiata) e i risultati avuti l’anno precedente. La Scuderia Ferrari incasserà dunque da Liberty Media, in questo 2024, la bellezza di 208 milioni di dollari, circa 190 milioni di euro, dunque 8 milioni di dollari in più rispetto al 2023.

Dopo il cavallino rampante c’è ovviamente Red Bull Racing, con la squadra gestita da Christian Horner che incasserà 184 milioni di dollari, in crescita rispetto ai 169 dello scorso anno. Mercedes, arrivata seconda tra i costruttori, porterà a casa 179 milioni di dollari mentre nel 2023 erano stati 156, dunque c’è stata una crescita per tutti i top player. McLaren è salita da 112 a 117 milioni di dollari, bene anche la Williams che - grazie a un settimo posto in campionato lo scorso anno - ha portato i suoi guadagni a 97 milioni di dollari contro gli 80 del 2023. Chi ha ridotto i guadagni 2024 da Liberty Media son stati sostanzialmente Stake F1, ovvero la Sauber, la Haas e la Alpine - squadra che ha iniziato malissimo anche il 2024 sportivo.

Vedremo dunque come continuerà la stagione 2024, iniziata da appena due GP, con il CEO della Formula E che intanto ha promesso di donare 250.000 dollari in beneficienza qualora Verstappen non dovesse vincesse il mondiale...

