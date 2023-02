La scuderia Ferrari F1 pesca in casa Milan: annunciato Lorenzo Giorgetti

La scuderia Ferrari F1 “compra” in casa Milan. Proprio così perchè la Rossa di Maranello, in vista del mondiale 2023 di Formula 1 ormai alle porte, ha annunciato l'arrivo di Lorenzo Giorgetti: il suo ruolo sarà quello di Chief Racing Revenue Officer, riportando direttamente al CEO Benedetto Vigna.

Lorenzo Giorgetti è un manager di grande esperienza che ha lavorato in passato con diverse società di prestigio e che recentemente ha ricoperto il ruolo di Chief Commercial Officer di AC Milan, risultando decisivo nel rilancio commerciale e di marketing del club meneghino. In precedenza, invece, era stato a capo della direzione commerciale della divisione sportiva di RCS Media Group (Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport ecc ecc).

Una figura quindi di grandissima esperienza che tra l'altro è attuale membro del board della Global Esports Federation. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Lorenzo in qualità di Chief Racing Revenue Officer – le parole del CEO Benedetto Vigna - con la sua esperienza e la sua leadership, Ferrari svilupperà ulteriormente le collaborazioni a lungo termine con i nostri sponsor in tutte le attività sportive,compreso il mondo in grande espansione degli Esports, e con l’appassionata community globale di tifosi”.

Così invece lo stesso Lorenzo Giorgetti, che ha spiegato: “Entrare a far parte di Ferrari è un vero onore, che accolgo con grande emozione e un profondo senso di responsabilità. Emozione per le grandi opportunità di sviluppo con i nostri partner e i nostri fan. E profondo senso di responsabilità nei confronti della storia e della tradizione Ferrari, oltre che di tutti coloro che nel mondo nutrono una passione unica per Ferrari”.

Un'importante figura per il team della nuova monoposto di Formula 1 Ferrari, il cui nome è stato annunciato poche ore fa. Sale quindi altissima l'attesa per il Mondiale F1 del 2023 che scatterà, come da date del calendario, il prossimo 5 marzo.