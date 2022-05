Scovata la prima, nuova Lamborghini Countach nera: lo spettacolo fuori dalla fabbrica

Lo YouTuber italiano Varryx colpisce ancora: dopo averci fatto sentire il rombo del V12 della nuova Lamborghini Countach, egli si è appostato ancora una volta appena fuori la Porta Sud dello stabilimento di Sant'Agata Bolognese per mostrarci la Lamborghini Countach 2022 in versione nera: che spettacolo!

Con un nuovo, breve filmato pubblicato il 29 aprile 2022 su YouTube, Varryx ha mostrato agli amanti delle Lamborghini la prima iterazione della Countach LPI 800-4 completamente nera, eccetto per il cofano ancora coperto dal telo bianco attaccato saldamente alla vettura. Dalle portiere al retro, però, la fantastica automobile italiana è verniciata di un nero che contribuisce a caratterizzare la Countach, assieme alle pinze dei freni dorate.

La vettura di prova in sé è la stessa vista nel video precedente, soltanto con telaio nero: sotto il cofano troviamo sempre il propulsore ibrido V12 aspirato da 6,5 ​​litri con una potenza totale di 803 CV e 755 Nm di coppia, il quale dovrebbe trovare posto anche in altre supercar Lamborghini in seguito alla conversione dalla combustione pura all’ibrido o elettrico. Per ora lo spettacolo si limita alla Lamborghini Countach del 2022, ma in futuro lo stesso rombo potrebbe farsi sentire anche nelle Aventador. Come sempre, terremo occhi e orecchie aperte!

A tale proposito, giusto ieri Lamborghini ha salutato il V12 aspirato lanciando la Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae.