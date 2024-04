Scout Park, l'app che permette di segnalare chi parcheggia male e di guadagnare soldi

C'è un'applicazione decisamente interessante soprattutto per chi è infastidito (un po' tutti a dire il vero) da coloro che parcheggiano male la propria auto, o perchè ad esempio occupano due spazi, o perchè posizionano la vettura dove non è consentito. Si chiama Scout Park, ma aspettate a festeggiare.

L'applicazione in questione è purtroppo disponibile solo in Svezia, ma non è da escludere che possa arrivare anche dalle nostre parti o che si possa comunque creare un'app simile in Italia. Come funziona? Prima di tutto bisogna avere più di 16 anni, dopo di che ci si iscrive alla stessa inserendo il numero di cellulare e il proprio codice fiscale.

Di fatto si diventa un parcheggiatore come recita anche il sito ufficiale del software: “Scout Park ti trasforma in un parcheggiatore”. Quando la si scarica sul proprio telefono l'applicazione inizia ad istruire l'utente sulle regole che sono in vigore attraverso anche una mappa integrata.

A quel punto l'utente dovrà semplicemente mettersi a fare “il vigile”, circolando per la zona che gli interessa e segnalando le auto che sono parcheggiate male, pensate ad esempio a quando si trova la colonnina di ricarica dell'auto elettrica occupata abusivamente, una prassi sempre più diffusa dalle nostre parti visto che nella maggior parte dei casi i trasgressori rimangono impuniti.

Si scatta quindi una fotografia con la targa ben visibile e la si carica sull'applicazione. Bisogna poi aggiungere quale sia la presunta violazione scegliendo fra tre opzioni, leggasi «Parcheggio non permesso», «Nessun permesso», «Mancanza di disco orario», per poi geolocalizzarla sulla mappa integrata.

A quel punto si fa partire la segnalazione che arriverà alle autorità. Scatterà il controllo e se la segnalazione risulterà corretta l'utente guadagnerà 50 corone svedesi che non sono proprio poco: corrispondono infatti a poco più di 4 euro, quindi se si fanno tre segnalazioni al giorno il potenziale guadagno è superiore ai 300 euro al mese.

«Si tratta di una situazione vantaggiosa per tutti», spiega Erik Englund, ad di Scout Park visto che, prima di tutto si liberano i posti dagli automobilisti “abusivi”, secondariamente il Comune incassa, e terzo anche l'utente guadagna qualche soldino. Arriverà mai un'app del genere anche in Italia? A questa domanda rispondete voi, nel frattempo ricordiamo che le auto parcheggiate in strada in Italia hanno subito danni per 16 milioni di euro nel 2023.

