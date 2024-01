Scout Motors, il primo modello del nuovo marchio Volkswagen arriverà in estate

È il 2024 ed è tempo di novità. Comincia Volkswagen, anche se in modo indiretto, con un annuncio attesissimo. Infatti Scout Motors, il nuovo marchio dell'azienda tedesca, presenterà il suo primo modello la prossima estate. Finisce così la lunga attesa.

Ad annunciarlo è lo stesso marchio tramite un trailer pubblicato sui propri social. La nuova firma di VW, a quanto pare, prenderebbe il nome dall'International Scout, il vecchio fuoristrada International Harvester apparso sul mercato per la prima volta nel 1960, e scomparso addirittura nel 1980, ben vent'anni dopo. Comunque sia, Volkswagen, che recentemente ha dato il via i primi tagli: un quinto del personale amministrativo a casa, ha rilevato Scout Motors tramite la sua Traton, "quando ha acquisito Navistar circa quattro anni fa", fa sapere il sito olandese Auto Week.

Il nuovo marchio VW (Rivoluzione Volkswagen: solo 3 anni di sviluppo per le nuove auto e meno prototipi) si concentrerà sulla produzione di SUV e pick-up elettrici, e a quanto pare rimarrà un'esclusiva per il mercato a stelle e strisce. Insomma, Scout Motors venderà solamente negli USA, seguendo così l'esempio di Jetta, altro sottomarchio del Gruppo tedesco, che opera solamente in Cina. Inoltre, sono stati resi noti anche altri dettagli relativi al brand.

Fa sapere sempre Auto Week: "il marchio ha assunto Chris Benjamin come Chief Design Officer". Benjamin in precedenza ha lavorato in aziende del calibro di Mercedes-Benz, BMW, Volvo e Jeep. Infine, stando alle rivelazioni del sito olandese, Scout Motors avrebbe intenzione di aprire uno stabilimento in Carolina del Sud, con l'obiettivo di arrivare a produrre la bellezza di 200.000 auto elettriche all'anno.