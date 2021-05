Scotsman, il monopattino in fibra di carbonio che si adatta al conducente

Di monopattini elettrici sul mercato ne esistono ormai a decine, aziende come Voi. permettono anche il noleggio cittadino con piccoli abbonamenti, un modello come il nuovo Scotsman però non l’avevamo ancora mai visto: viene stampato in 3D in fibra di carbonio.

Il brand americano, con base nella Silicon Valley, ha creato un monopattino elettrico monoscocca, stampato in 3D interamente in fibra di carbonio. Questo procedimento permette inoltre di realizzare prodotti su misura, capaci di adattarsi all’altezza, al peso, alla lunghezza degli arti e alla postura del proprietario. “Scotsman è stato progettato per migliorare l'esperienza degli utilizzatori di monopattini e rappresenta una sofisticata modalità alternativa di trasporto che soddisfa le esigenze sia dei pendolari urbani sia degli appassionati di prestazioni che puntano all’ultima novità in fatto di mobilità elettrica. Essere in grado di stampare in 3D in composito di fibra di carbonio ci ha permesso di sviluppare progetti che non sarebbero stati possibili con altri materiali o tecniche di produzione" ha commentato Josh Morenstein, fondatore di Branch Creative, il pluripremiato studio di design che ha progettato il monopattino. In precedenza, Branch Creative ha ideato il monopattino elettrico Bird 2.

Lo Scotsman è in grado di ospitare anche motori ad alta potenza, fino a 2.000 W, con possibilità di installare due propulsori per avere una maggiore stabilità, e ancora un doppio sistema di frenata rigenerativa, sospensioni in composito brevettato, una struttura a doppia batteria per una guida prolungata, un sistema di rimozione rapida della batteria (che può funzionare da caricabatteria USB-C), funzioni come Trova il mio monopattino e Sblocca, oltre alla possibilità di sfruttare una videocamera integrata con funzione Registra la mia guida. Una vera meraviglia su due ruote che però non costerà poco: al pre-ordine si parla di 2.999 dollari, poco meno di 2.500 euro, con le prime spedizioni che avverranno a dicembre 2021.