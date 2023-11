Scoprite come funziona un V8 grazie a questo motore trasparente

Vi siete mai chiesti come funziona un propulsore a combustione interna? Adesso grazie a un video YouTube è possibile conoscere tutti i segreti di questa "magia" meccanica. Si tratta di una dimostrazione pratica e super efficace che utilizza un motore V8 trasparente.

Si tratta di pura divulgazione scientifica quella fatta dal canale Smarter Every Day nel video intitolato This TRANSPARENT ENGINE is Fascinating (How Engines Work). L'obiettivo è semplicissimo, almeno a parole, e cioè rendere visibile il funzionamento interno di un motore termico (qui potete scoprire un motore flat-four in miniatura). Per questa ragione il video vede la collaborazione di Brian King del canale YouTube AWD Cutlass, che ha dato vita a qualcosa di veramente speciale.

Stiamo parlando di un propulsore completamente trasparente realizzato dallo stesso Brian partendo da un vecchio motore Chevy LS V8. Infatti la cassa metallica di quest'ultimo è stata sostituita da della plastica incolore, nonostante questo cambiamento però il funzionamento è rimasto del tutto intatto, o quasi, visto che alcune modifiche si sono rivelate necessarie.

All'accensione di questo speciale motore (ecco un V12 che suona come una Formula 1) è possibile osservare chiaramente quali sono le leggi, quali i movimenti e quali le tempistiche che seguono tutti i dispositivi interni affinché tutto funzioni alla perfezione. Per rendere ancora più chiara questa lettura, Brian ha dotato ogni cilindro di LED che si accendono nel momento in cui le candele, qui mancanti per ovvie ragioni (il motore è solo a scopo dimostrativo) dovrebbero accendersi. Si tratta di un simpatico esercizio che riesce a rendere semplice e divertente un argomento alquanto complicato da comprendere.