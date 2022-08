Scopriamo dal vivo l'erede elettrica della Lexus LFA prima della Monterey Car Week

Quando Toyota ha svelato le 15 vetture che caratterizzeranno il suo futuro, tra queste c’era anche una misteriosa supercar Lexus, che poco dopo abbiamo scoperto essere l’erede elettrica della LFA. A partire da oggi sarà esposta alla Monterey Car Week ma grazie alla youtuber Supercar Blondie possiamo fare un giro attorno all’auto in anteprima.

Il video è stato girato in un capannone di Los Angeles, dopo che l’auto è stata scaricata dal camion e liberata dalla cassa in legno che la conteneva, quasi come una Hot Wheels in scala reale, e sebbene la youtuber non ci fornisca informazioni a noi nuove sul modello in questione, ci permette però di godere delle forme scolpite della Lexus Electrified Sport.

Partendo dall’anteriore fino al posteriore, la camera si avvicina alla carrozzeria permettendoci di apprezzare ogni dettaglio della supercar giapponese, come i gruppi ottici anteriori e le prese d’aria sul cofano ispirate alla LFA, ma plasmate seguendo gli stilemi del futuro, arrivando poi al posteriore incredibilmente basso per motivi aerodinamici e di efficienza. Purtroppo non si può spiare all’interno dell’abitacolo perché i vetri sono stati oscurati completamente per evitare appunto gli occhi indiscreti, specialmente dopo che la casa ha annunciato che l’erede EV della LFA avrà una sorta di cambio manuale elettro-meccanico.

Essendo elettrica non potrà deliziare le nostre orecchie come il V10 della LFA, ma i progettisti promettono una dinamica di guida di prim’ordine, e il suo design offre già un’esperienza sensoriale di altissimo livello. Speriamo di scoprire ulteriori dettagli sulla vettura durante questi giorni di Monterey Car Week, quando l’auto sarà al The Quail, A Motorsports Gathering.