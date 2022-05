Scopriamo i segreti del motore su Toyota GR Yaris, il tre cilindri più potente del mondo

Nel 2017 il CEO di Toyota, Akio Toyoda, aveva affermato che non ci sarebbero più state delle auto noiose da parte del costruttore nipponico, e poi hanno presentato la GR Yaris che sotto al cofano montava un “misero” 3 cilindri. Ma coloro che, troppo velocemente, hanno etichettato così quel piccolo capolavoro, si sono ricreduti poco dopo.

Il piccolo cuore a 3 cilindri 1600 cc riesce ad erogare 268 CV su GR Yaris, e sulla più recente GR Corolla ha toccato la cifra tonda di 300 CV. Potenze elevatissime specialmente se paragonato agli altri propulsori a tre cilindri presenti sul mercato. Dunque che cosa rende così speciale il motore Toyota G16E-GTS?

Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto l’ex pilota Scott Mansell, volto del canale YouTube Driven Media, che in poche parole riassume tre particolari caratteristiche tecniche che rendono tanto speciale questo motore. Prima di tutto c’è un basamento estremamente performante e resistente (un preparatore australiano ha portato una GR Yaris a 500 CV con il blocco motore di serie) nonostante la sua natura “open-block” che favorisce però la lubrificazione e il raffreddamento stesso del motore dato che c’è più spazio attorno ai cilindri per favorire lo scambio termico.

La seconda chicca si trova al di sotto dei pistoni, dove ci sono ben tre getti d’olio “fresco” per cilindro che aiutano a gestire le temperature in maniera più precisa e uniforme. L’ultima caratteristica, ma non per importanza, riguarda il turbo: questo motore adotta un singolo turbo con una girante che ruota su cuscinetti a sfera (preferibili sui motori prestanti), ed è privo di lag, perché Toyota non ha utilizzato turbo e condotti separati, ma ha realizzato una struttura unica che ottimizza i flussi a tutto favore della prontezza di risposta all’acceleratore.

Scott fa poi notare che il motore della GR Yaris riesce a toccare la cifra tonda già con un ritocco alla centralina elettronica, ma con la GR Corolla Toyota ha raggiunto i 300 CV adottando valvole più grandi, settando in maniera differente i getti d’olio citati sopra e soprattutto grazie allo scarico a tre uscite a lei dedicato che ottimizza i flussi: ciò significa che una rimappatura dell’ECU sulla Corolla porterebbe la potenza del piccolo 3 cilindri ancora più in alto e con relativa semplicità.