Scopriamo il motore elettrico del nuovo SUV Coupé Aiways U6: tecnologia in movimento

Lo scorso 9 settembre abbiamo pubblicato le primissime immagini del nuovo SUV Coupé elettrico Aiways U6, veicolo molto atteso che verrà svelato ufficialmente fra poche settimane. In attesa di vederlo nella sua forma finale andiamo a scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sul suo potente motore - sviluppato internamente da Aiways.

Al pari di Tesla e dei migliori produttori automotive, che stanno investendo internamente per creare nuovi motori elettrici, anche Aiways ha progettato in-house il motore del SUV Coupé U6. La nuova unità AI-PT compie 16.000 giri al minuti, una cifra superiore di circa il 25% rispetto a vetture analoghe, inoltre è più compatta e leggera rispetto al passato - poiché impiega meno materiale magneticamente attivo. Aiways ha risparmiato il 15% di peso, il quale era dovuto per la maggior parte a minerali di terre rare.

U6 avrà dunque prestazioni migliori del SUV U5 già in vendita in Italia (il SUV Aiways U5 si noleggia su Amazon). Abbiamo un'accelerazione 0-100 km/h possibile in 6,9 secondi, una dinamica e un comfort migliorati. È stato infatti ridotto notevolmente il rumore di funzionamento della trasmissione, per un comfort di marcia superiore. Aiways ha poi integrato un nuovo scambiatore di calore capace non solo di raffreddare il motore ma anche di sfruttare in modo ottimale il calore residuo. L'energia termica rilasciata dal propulsore, infatti, non rimane inutilizzata e non viene dispersa nell'ambiente, al contrario viene impiegata per riscaldare l'abitacolo o raffreddare il pacco batterie.

Il nuovo SUV Coupé Aiways U6 dunque promette tecnologie all'avanguardia e un motore elettrico curato sin nei minimi dettagli. Il modello avrà una batteria da 63 kWh con 24 moduli forniti da CATL, capace di ricaricarsi fino a 90 kW in DC e fino a 11 kW in AC.