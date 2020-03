Scopriamo Microlino 2.0 e Microletta, microcar e scooter a tre ruote EV

Per Micro Mobility, l'azienda svizzera specializzata in monopattini e ora anche scooter e microcar elettrici, il Salone di Ginevra 2020 sarebbe dovuto essere il trampolino di lancio per la Microlino e la Microletta. Il Motor Show come sappiamo è stato annullato per il Coronavirus, la microcar e lo scooter però sono adesso ugualmente ufficiali.

Partiamo dalla Microletta, lo scooter elettrico a tre ruote disegnato da un giovanissimo talento italiano, Roberto Sonza, che abbiamo intervistato appena qualche giorno fa. Un veicolo che si guida con la normale patente B, che grazie alle sue due ruote anteriori permette una grande stabilità in strada, che possiede due batterie trasportabili da ricaricare anche a casa. Costa 4.900 euro e raggiunge gli 80 km/h, ha 100 km di autonomia e si ricarica completamente in 4 ore.

La nuova Microlino invece, ispirata direttamente alla mitica BMW Isetta, è progettata per trasportare fino a due persone, si ricarica in appena 4 ore e si parcheggia con estrema facilità - viste le sue dimensioni. Il perfetto mix, secondo l'azienda che la produce, fra un'auto e una moto, con in più la comodità di non bagnarsi in caso di pioggia. Il suo scatto (100 Nm di coppia) le permette di raggiungere i 50 km/h in appena 5 secondi, pesa appena 513 kg e ha due livelli di autonomia: 125 e 200 km (che scendono a 100 e 160 in inverno). La sua velocità massima è invece di 90 km/h.