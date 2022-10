Scopriamo l'incredibile collezione di Gordon Murray: più di 35 auto pesano meno di 1000 kg

L’ossessione del famoso designer sudafricano Gordon Murray è il peso, e infatti il SUV elettrico di Gordon Murray Automotive potrebbe pesare meno di una Mazda Miata. La leggerezza amplifica le performance di un’auto in maniera superiore rispetto alla mera potenza, e anche la collezione di auto personale del designer rispecchia il suo credo.

Un video pubblicato sul canale YouTube The Late Brake Show ci porta a fare un giro proprio nella sua collezione privata, che lui chiama “Car Cave”, dove possiamo vedere ogni tipo di bellezza automobilistica, ma non aspettatevi hypercar o supercar da fumetto. Il papà della McLaren F1 ha mezzi di ogni tipo, ma soprattutto tanti pesi piuma: 35 delle auto totali hanno un peso inferiore ai 900 kg, e tra queste non potevano mancare Mini e Fiat 500 originali.

La sua ossessione per il peso è lampante anche nell’esposizione delle vetture, che vengono presentate con una targa identificativa che riporta la denominazione del modello e la massa, messa in evidenza con un font dedicato, in grassetto e con una tinta più luminosa.

Tornando ai numerosi modelli presenti nella collezione, è impossibile nominarli tutti e non vogliamo togliervi il gusto di scoprirli con i vostri occhi, ma tra le tante auto vale la pena nominare la Brabham da corsa realizzata da Murray per correre a Le Mans, la Mercedes McLaren SLR, un sacco di modelli Abarth e Zagato e molte Lotus precedenti alla Europa, che secondo il designer è stato l’ultimo modello ad incarnare i valori originali del brand.

E sul finire del video scopriamo che questa collezione non resterà privata ma verrà aperta al pubblico così che tutti possano godere di queste glorie del passato, in particolare i bambini, che potranno visitare il garage con la scuola. E questo garage è lo stesso in cui Gordon Murray ci ha raccontato la sua ultima nata, la T.33 a 12 cilindri.