Scopriamo la nuova Fiido X: 128 km di autonomia, cambio SHIMANO e sensore di coppia

Negli ultimi anni il nome Fiido ha guadagnato sempre più credibilità fra gli appassionati delle due ruote urbane. Specialità dell'azienda sono le bici pieghevoli con assistenza elettrica, la cui massima espressione è ora la Fiido X.

Forte di un sistema elettrico di proprietà, sviluppato internamente a Fiido stessa, la nuova Fiido X si fa notare per via di un design accattivante e smart, pensato per occupare meno spazio possibile. Nonostante questo la bici è in grado di offrire una batteria agli ioni di litio da 36 V/417,6 Wh e un motore da 250 W con 40 Nm di coppia. Impressionante l'autonomia promessa: fino a 128 km con una singola carica, anche se questo aspetto dipende dal grado di assistenza, dalla pendenza e così via.

Rispetto al passato porta anche una corposa novità: un cambio SHIMANO a 7 rapporti. Il sistema frenante è idraulico a disco, il telaio è in magnesio e il motore elettrico possiede un sensore di coppia, come le migliori e-bike del mercato. Significa che la bicicletta riconosce la forza che applicate sui pedali, dunque non accelera al massimo della potenza alla prima e semplice pedalata. Il peso totale di questo prodotto non supera i 19,8 kg, mentre può trasportare fino a 120 kg. Non abbiamo però ancora parlato delle ruote: si tratta di ruote da 20 x 1,95".

Chiudiamo infine con le dimensioni: aperta, la Fiido X occupa 1.480 x 570 x 1.150 mm, mentre una volta chiusa non va oltre gli 870 x 400 x 740 mm, può dunque entrare agilmente in un ascensore. La Fiido X può anche connettersi alla Fiido App, è insomma la "Fiido migliore di sempre", almeno per ora. La Fiido X da 250 W (per l'Europa) costa attualmente 1.799 dollari (circa 1.860 euro), c'è però la possibilità di ottenere qualche sconto sul sito ufficiale Fiido.