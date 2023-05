Scopriamo il Dominator 3, un pick-up Ford corazzato per andare a caccia di tornado

Il pick-up intrappolato all’interno del tornado in Texas di qualche anno fa ci ricorda quanto possa essere distruttiva un agente atmosferico del genere, ma forze naturali di questo tipo vanno anche studiate, e come in tutte le cose servono gli strumenti adatti, come il Dominator 3, un pick-up corazzato per entrare dentro al tornado.

Qualcuno di voi ricorderà le trasmissioni televisive con protagonisti i “cacciatori di tornado”, che andavano proprio alla ricerca di forti emozioni per studiare e comprendere il fenomeno, ma ovviamente era necessario un veicolo che fosse adatto a questo tipo di pratica.

Nacque così l’SVR Dominator, acronimo di Storm Research Vehicle, che oggi è giunto alla sua terza generazione, costruito sulla base di un pick-up Ford Super Duty del 2013 (a proposito, guardate il mostruoso Ford Super Duty utilizzato dai postini di Yellowstone), equipaggiato con un motore V8 a gasolio, quattro ruote motrici, trasmissione automatica e blocco del differenziale posteriore.

La trasmissione televisiva è giunta al termine nel 2012, ma il veicolo SVR ha continuato a vivere, e oggi si trova nelle mani di un certo Reed Timmer, un cacciatore di tornadi che assieme ad un gruppo di altri tre compagni continua a fronteggiare le tempeste più violente.

Il veicolo presenta dunque una carrozzeria in acciaio antiproiettile, portiere con apertura ad ali di gabbiano, vetri infrangibili in policarbonato, sospensioni ad aria che possono ridurre al minimo l’altezza da terrà per evitare che il vento si incanali sotto al veicolo, e altri accorgimenti che in questo modo lo rendono un fortino inespugnabile quando il tornado lo colpisce.