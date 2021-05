Scopriamo l'abitacolo del nuovo Honda HR-V 2021 Full Hybrid

L’Honda HR-V 2021 è diventato Full Hybrid, come vi abbiamo raccontato nell’articolo di presentazione. In quella occasione però il marchio giapponese non ha mostrato a dovere l’abitacolo, che possiamo invece farvi vedere oggi.

Il brand ha lavorato duramente per ottimizzare l’abitabilità della sua nuova vettura, inoltre ha pensato in dettaglio a come massimizzare il comfort per i passeggeri. Si parte dai finestrini ad esempio, studiati per far entrare quanta più luce possibile, per arrivare alla visibilità esterna favorita dalla linea piatta del cofano. I comandi interni poi sono posizionati il più possibile vicino al campo visivo del guidatore, con un layout pratico ed essenziale con comandi e quadro strumenti intuitivi.

La nuova piattaforma utilizzata per l’H-RV 2021 Full Hybrid ha permesso agli ingegneri Honda di sistemare tutti gli elementi ibridi nel telaio e nel vano motore, con il serbatoio posto sotto i sedili anteriori. Questo ha permesso di spostare di 30 mm i sedili posteriori verso il portabagagli e di aumentare l’inclinazione dello schienale di due livelli rispetto alla precedente generazione di HR-V.

La seduta in stile sedan di HR-V aumenta di 35 mm lo spazio per le gambe e le spalle, emulando così i SUV di classe superiore. Ricordiamo che il nuovo Honda HR-V Full Hybrid e:HEV sarà disponibile in Europa ad fine 2021, nel frattempo però potete già manifestare il vostro interesse sul sito ufficiale Honda.