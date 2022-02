Scopriamo le 8 modalità di guida del Rivian R1T, con tanto di video e telemetria

Il Rivian è diventato in brevissimo tempo uno dei mezzi più interessanti in questo periodo di transizione verso la mobilità elettrica. Il pick-up elettrico non è soltanto ben riuscito a livello estetico, ma offre delle capacità in offroad degne di un mezzo specialistico, e l’R1T è infermabile con le sue 8 modalità di guida.

Il filmato pubblicato da Rivian stessa, non ci illustra soltanto i diversi settaggi, ma ce li mostra in azione sul campo, con tanto di telemetria in tempo reale che ci mostra la coppia trasferita su ogni singola ruota e il raggio di sterzata del mezzo. Ricordiamo che l’R1T dispone di quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, che offrono una potenza totale di 835 CV (il Rivian R1T si è dimostrato un fulmine anche nelle drag race contro Tesla Model Y).

Con tutta questa potenza a disposizione, Rivian ha deciso di mostrarci innanzitutto la modalità Sport, che abbassa l’assetto del fuoristrada al minimo, tara le sospensioni sul settaggio più rigido, riduce l’intervento del controllo di stabilità e lascia la frenata rigenerativa standard. In questo modo il pick-up può aggredire le curve di un circuito con nonchalance, nonostante la sua mole.

Poi si passa alla Off-Road Drift, che rispetto al precedente rialza l’assetto alla misura standard, disattiva completamente i controlli elettronici e imposta la frenata rigenerativa al massimo, per incrementare i trasferimenti di carico quando si toglie il piede dall’acceleratore. Inoltre l’auto manda più potenza alle ruote posteriori, per sbandare con più facilità e controllo.

La terza modalità che ci viene mostrata è la All Purpose, quella che possiamo definire standard per ogni situazione, mentre successivamente si passa alla Off-Road Auto, perfetta per la guida in fuoristrada, con l’assetto impostato alla sua altezza massima consentita, sospensioni morbide, frenata rigenerativa standard e controllo di stabilità attivo.

Se il terreno si fa più roccioso si può passare alla Off-Road Crawl, che irrigidisce le sospensioni e aumenta la rigenerazione della frenata per rallentare l’auto nelle discese più ripide. Di fatto è la modalità più estrema per il fuoristrada, quando il gioco si fa particolarmente duro. Se invece ci si trova su strade sterrate poco sconnesse, si può optare per l’Off-Road Rally, che riabbassa l’assetto all’altezza standard e riduce il controllo di stabilità per aumentare le velocità e permettere qualche sbandata.

Infine due modalità che potremmo definire di utilità, ossia la Conserve e la Towing. La prima si chiama in causa quando serve conservare l’energia delle batterie, che va ad abbassare l’assetto, imposta le sospensioni sulla taratura più confortevole, massimizza la rigenerazione della frenata e invia la coppia sulle ruote anteriori.

La modalità Towing si utilizza invece quando è richiesto il traino di un rimorchio, irrigidendo quindi le sospensioni e ottimizzando l’intero veicolo per avere la massima trazione così da poter trainare senza alcun problema.

A tutto questo bisogna aggiungere il sistema Tank Turn che permetta al Rivian di girarsi su se stesso come un carro armato.