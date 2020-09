Scoppia una gomma a una bisarca piena di auto, la Tesla Model 3 registra

Se seguite le nostre pagine sapete già di cosa parliamo quando scriviamo “Teslacam”. Le auto Tesla hanno a bordo 8 telecamere che registrano di continuo, sia in fase di marcia che di parcheggio, motivo per cui il materiale presente sul web aumenta costantemente. Qualcuno ha addirittura inventato una rubrica settimanale...

Il canale YouTube Wham Baam Teslacam raccoglie video in arrivo da tutti gli Stati Uniti e li monta insieme in un filmato ogni domenica. Con ogni episodio abbiamo così la possibilità di vedere incidenti di tutti i tipi, anche quelli sventati per miracolo, per non parlare degli episodi ripresi dalla Modalità Sentinella proposta da Tesla.



Nell’episodio che trovate oggi in pagina potete vedere come a una bisarca piena di automobili scoppi una ruota, cosa che fa finire l’autocarro fuori strada - ma senza conseguenze a cose o persone, visto che in senso contrario fortunatamente non arrivava nessuno. Abbiamo poi una donna che dà una sportellata a una Tesla Model 3, provando a passare come innocente senza sapere delle immagini, e ancora un incidente sfiorato ed evitato dalla frenata di emergenza della Model 3, necessaria in seguito a un SUV che non ha rispettato uno stop e molto altro. E che dire del camion che per sorpassare una bicicletta invade totalmente la corsia opposta? Buona visione...