Scoppia l'airbag dopo un tamponamento: morto un bambino di 2 mesi

Tragedia a Pisa, dove un neonato che avrebbe compiuto proprio oggi due mesi è morto in un tamponamento a causa delle gravi ferite provocate dall'apertura di un airbag. Il bimbo, a quanto pare, era in viaggio nell'auto dei familiari quando questa si è trovata coinvolta in un incidente di poco conto con altre due vetture.

Secondo quanto riportato dall'ANSA, che riporta il rapporto della Polizia Municipale, il piccolo viaggiava nell'ovetto messo sul sedile del passeggero anteriore quanto è rimasto coinvolto nella deflagrazione dell'airbag.

Sono ovviamente in corso le verifiche del caso, ed i militari stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Tuttavia, dai primi accertamenti è emerso che a determinare le gravi ferite sarebbe stato lo scoppio del dispositivo di sicurezza.

Il bambino è stato trasferito in ospedale dove i medici hanno diagnosticato un grave trauma cranico e toracico, ma è morto verso le 22:30 di ieri sera.

Le prime ricostruzioni riferiscono che alla guida c'era il padre, mentre la madre era sul sedile posteriore con un altro figlio.