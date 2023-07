Scoperto nuovo materiale per ridurre il peso delle auto e aumentare l'autonomia

Un nuovo materiale potrebbe contribuire a ridurre drasticamente il peso delle nostre auto, favorendo così un'autonomia maggiore soprattutto per i veicoli elettrici. Lo studio è stato condotto da dei ricercatori dell'Innovation Hub di Volkswagen.

In collaborazione con l'Oak Ridge National Lab e la facoltà dell'università del Tennessee, il celebre centro di ricerca di Volkswagen noto anche per le sue ricerche su un sistema di ricarica wireless per la Porsche Taycan, ha individuato una struttura molecolare capace di supportare carichi di 30.000 volte il suo peso.

La formula è stata scoperta attraverso l'ausilio di un algoritmo di deep learning. Questa struttura molecolare è composta da minuscole forme piramidali talmente versatili da poter essere stampate in 3D con resine liquide.

Volkswagen ha già più volte manifestato l'intenzione di voler arrivare a un punto di cui le auto verranno interamente stampate in 3D. L'utilizzo di intelligenze artificiali per sgravare il compito arduo di dover scovare composti chimici e strutture molecolari rappresenta un passo in più per quanto riguarda l'innovazione tecnologica della quale i nostri veicoli disporranno in futuro.

Certamente la priorità di tutti, a oggi, è quella di rendere le batterie delle auto elettriche sempre più efficienti. Tale progresso potrebbe essere costituito dall'implementazioni di nuovi materiali in carburo di silicio che dispongono di proprietà elettriche superiori rispetto ad altri materiali tradizionalmente utilizzati, favorendo così sistemi di ricarica ancora più smart.