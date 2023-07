Scoperto un concessionario Saab abbandonato con diverse auto al suo interno: il video

Nelle scorse ore è divenuto virale il video di un concessionario Saab abbandonato. La nota azienda svedese, come molti di voi sanno, ha chiuso i battenti 12 anni fa, nel 2011, e nonostante vari tentativi di riportarla in auge fra Spyker e Nevs, alla fine di Saab non vi è stata più traccia.

Una storia gloriosa quella di Saab, dagli aerei ai motori a due tempi passando per berline e station wagon che sono rimaste nell'immaginario collettive come auto belle, solide e dalla tipica qualità scandinava.

Tra l'altro una costola della Saab è stata anche italiana, visto che l'ammiraglia 9.000 venne “influenzata” da Cesare Romiti, imprenditore nostrano sotto cui nacquero Fiat Panda, Lancia Delta e molte altre auto storiche.

Su Saab è tornato ad accendere i fari in queste ore il canale Youtube Forgotten Buildings, edifici dimenticati, che ha deciso di entrare in una concessionaria francese abbandonata da anni. Un luogo spettrale e malinconico visto che al suo interno vi si trovano ancora vecchi modelli Saab, abbandonati di fatto da un momento all'altro.

Purtroppo il concessionario, come potete notare dal filmato che trovate qui sopra, è stato più volte vittima dei vandali che hanno cercato di smontare alcune auto custodite al suo interno e danneggiare la struttura, ma in ogni caso le immagini meritano di essere viste.

Molte auto sono prive di ruote, interni e parti del motore, ma secondo gli youtuber di Forgotten Buildings le Saab 9-3 e 9-5 posizionate nello showroom principale potrebbero tornare in vita, a patto però di mettere mano al motore e soprattutto al portafogli.

Un'operazione tutt'altro che facile tenendo conto che l'azienda svedese ha chiuso da più di un decennio, di conseguenza sarà molto complicato trovare i pezzi di ricambio.

In ogni caso è presente all'interno del concessionario anche un'officina, dove si vede un blocco motore che sembrerebbe essere integro. Fra le mura del negozio troviamo anche Saab più datate, come la sopracitata 9.000, prodotta dal 1984 al 1998, ma anche altre vetture come una Peugeot 307 CC, Renault 4 Van e Citroen C5, tutte auto che ci rimandano ad un mercato dell'auto che non esiste più.