Scoperto un concessionario Peugeot abbandonato: decine di auto lasciate a marcire

Dopo la misteriosa concessionaria italiana abbandonata negli anni '90, con al suo interno dei pezzi storici ancora esposti, vi parliamo di questa concessionaria Peugeot anch'essa lasciata al suo destino.

Della serie: "eccone un'altra". Di concessionari e showroom abbandonati, probabilmente, il mondo ne è pieno. Non è raro che ogni tanto qualcuno ne trovi qualcuna sparsa per il globo. Questo luogo, situato in Francia, era un tempo uno showroom Peugeot, ma ha chiuso i battenti molti anni fa (il quando non è ancora chiaro).

All'interno della struttura, possiamo trovare una Peugeot 505 GTi parcheggiata accanto a una più recente 405 SR, entrambe avvolte dalla muffa e abbandonate a se stesse. Attraverso le immagini catturate dal canale YouTube di The Bearded Explorer, è possibile osservare un'ampia varietà di veicoli di epoche passate. Tra le macchine abbandonate spiccano anche una Ford Focus station wagon di prima generazione, una Nissan Micra di prima generazione restaurata, una Fiat Palio Weekend station wagon e persino una Mazda Premacy in colorazione verde.

La maggior parte di queste automobili risale agli anni '90, ma possiamo trovare anche esemplari più datati, come una Peugeot 203 nera degli anni '50 e un'auto risalente probabilmente agli anni '20 o '30, difficile da identificare dal video e nascosta in un angolo oscuro dell'edificio.

All'interno di questo stabile sono stati rinvenuti anche un assortimento di ricambi e manuali di servizio, pezzi preziosi per la manutenzione dei modelli di quell'epoca (e che ancora oggi farebbero gola a molti riparatori). Sono inoltre ancora presenti tutti gli strumenti dell'officina, come se a nessuno fosse interessato di smaltirli o di portarli via, dal momento che possono sempre tornare utili. Infine, all'esterno dell'edificio si trova un camion trasportatore Mercedes, testimonianza di un tempo passato in cui questa concessionaria era operativa.

A inizio articolo, vi abbiamo invitato a dare un'occhiata ad una concessionaria abbandonata in Italia. In questo articolo vi abbiamo parlato di una concessionaria francese. Cosa manca? Come nelle barzellette, manca quella tedesca: ecco una concessionario Ford abbandonata negli anni '80.

