Scoperto un cimitero di supercar: Audi, Porsche, Aston Martin e Corvette sequestrate

I giocatori storici di Forza Horizon lo sanno bene: esistono garage e fienili pieni di supercar dimenticate, nella finzione digitale così come nel mondo reale. Oggi ad esempio ci occupiamo di un mega cimitero di supercar localizzato a Hangzhou, in Cina.

Auto di lusso e ad alte prestazioni sequestrate dalle autorità cinesi e poi abbandonate al loro destino, poiché non finite all’asta; un fato indecoroso per vetture dal costo di centinaia di migliaia di euro. Grazie a un video pubblicato da Geely Uncut su YouTube, che ci porta a fare un giro proprio in questo “cimitero” delle quattro ruote, scopriamo come fra le perle abbandonate ci sia anche una Chevrolet Corvette C7, una Porsche Panamera Turbo confiscata lo scorso 28 aprile 2020, un’Audi R8 del 2010 con motore V8 da 4.2 litri.

La lista ovviamente non finisce qui, troviamo anche un’Aston Martin Vantage S Roadster (privata ormai del suo stemma) e una Bentley di lusso (con tanto di antifurto piazzato sullo sterzo), oltre a un ATV Can-Am Commander completamente divorato dalla natura e dagli arbusti. Una fine veramente terribile per auto che un tempo sono state simbolo di potere, sportività e altissime prestazioni - ora ridotte a rottami malmessi.



Ovviamente non è la prima volta che si scoprono cimiteri di questo tipo, a Dubai ad esempio è famoso il parco pieno di Ferrari ricoperte di sabbia.