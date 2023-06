Scoperte migliaia di auto elettriche ammassate in un campo in Cina: cos'è successo?

Nel mondo automotive la guerra per la supremazia elettrica è iniziata già da un po' e a contendersi lo scettro ci sono soprattutto USA, Europa e Cina. Proprio il Paese asiatico è attualmente leader mondiale di vendite a zero emissioni, esiste tuttavia un lato oscuro della questione...

Lo youtuber Winston Sterzel ha diffuso delle immagini clamorose che qualcuno ha girato con un drone sulla nota piattaforma video di Google. Nel filmato si vedono migliaia di auto elettriche ammassate una accanto all'altra, si tratterebbe perlopiù di modelli Geely Kandi K10 EV, Neta V e BYD e3. Il tutto è stato registrato nel distretto di Hangzhou, capitale della provincia dello Zhejiang, nell'est della Cina, una zona industriale dove operano diversi colossi tecnologici, ma perché mai queste auto se ne starebbero tutte ammassate? C'è stato qualche problema di forza maggiore?

Stando alla denuncia di Sterzel, le vetture avrebbero tutte regolare targa ma allo stesso tempo sarebbero tutte nuove di zecca con ancora le plastiche interne intatte. L'idea è che le aziende abbiano immatricolato le auto per mostrare al governo centrale un numero di vendite superiore a quello reale, e ottenere così corposi sussidi statali. In realtà nei filmati originali appare scritto in cinese: "L'inventario BYD è stato allagato, 600 vetture attendono di essere processate", tuttavia le vetture risultano in ottime condizioni e la descrizione non sembra corrispondere del tutto al vero.

Fare luce su questa vicenda non sarà semplice, in ogni caso vi segnaliamo che BYD ha ufficialmente fatto il suo ingresso sul mercato italiano con quattro nuovi modelli.