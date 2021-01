Alla scoperta della NIO ET7, la berlina elettrica che promette 1.000 km di autonomia

Avete già sentito parlare della NIO ET7? Se seguite il mondo delle auto elettriche sicuramente si, perché è un modello che promette scintille. Soprattutto dopo la giornata di ieri, in cui NIO ha annunciato le sue nuove batterie a stato solido.

Dei nuovi accumulatori per auto allo stato solido di NIO abbiamo già parlato ieri: saranno battery pack perfettamente compatibili con la piattaforma NIO attuale, potranno stoccare fino a 150 kWh (per ora) e ricaricarsi velocemente, anche se la società cinese non ha ancora rilasciato la potenza massima ufficiale.

Lo stato solido inoltre implica un deterioramento della batteria davvero minimo con il passare del tempo, insomma siamo di fronte a una nuova generazione di veicoli elettrici, con la ET7 che sarà in grado di percorrere fino a 1.000 km di autonomia (ciclo NEDC però, sicuramente in Europa con i test WLTP sarà inferiore ma comunque parliamo di cifre eccezionali).

Anche solo per questa nuova batteria la NIO ET7 si candida da subito a essere una delle berline elettriche più interessanti dell’intero panorama mondiale, pronta a dichiarare guerra a Model S e Model 3. Anche il nostro amico bresciano Matteo Valenza ne ha parlato in modo approfondito in un video che vi proponiamo in pagina.