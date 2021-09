Lo scooterone elettrico Super Soco CT-3 arriva in Europa con 180 km di autonomia

Super Soco è una nuova azienda di moto e scooter elettrici che pian piano si sta ritagliando una discreta fetta di appassionati - grazie a prodotti dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Ultimo veicolo arrivato in questo senso è il nuovo Super Soco CT-3, scooterone cittadino che fa già paura ai classici del genere.

Svelato durante il China International Motorcycle Trade Exhibition, questo nuovo CT-3 arriverà certamente in Europa per stessa ammissione del brand, dobbiamo dunque essere pronti ad accogliere uno scooterone elettrico alquanto potente, con motore da 18 kW e una batteria da 7,2 kWh.

La sua autonomia massima è di 180 km, mentre la velocità massima dichiarata è di 125 km/h. Specifiche che impensieriscono, e non poco, il BMW CE-04 che abbiamo visto dal vivo al MIMO 2021, che ha caratteristiche simili con 120 km/h di velocità massima e 130 km di autonomia.

Il Super Soco CT-3 è anche ammortizzato sia all'anteriore che al posteriore, inoltre offre di serie l'ABS e i freni a disco. L'ultimo arrivato in casa Super Soco promette anche tantissima tecnologia, pensiamo ad esempio allo sblocco smart tramite NFC, funzionalità di assistenza per il parcheggio, il riconoscimento facciale e il navigatore integrato nel largo schermo TFT da 7 pollici che troviamo al di sopra del manubrio. Non vediamo l'ora di scoprirne il prezzo per l'Italia.

