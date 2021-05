Scooter scappa dalla polizia andando contromano in autostrada

Gli automobilisti che alcune ore fa si sono trovati sulla Interstate 93 nei pressi di Boston devono aver assistito a una delle manovre più bizzarre e pericolose della loro vita: un individuo ha deciso di scappare dalla polizia usando l'autostrada nel senso di marcia opposto, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella di altre persone.

In base a quanto riportato dall'emittente locale CBS Boston News scopriamo che per l'inseguimento è stato fondamentale l'impiego di un elicottero, proprio perché lanciare della volanti contromano in autostrada non sarebbe stata la più saggia delle mosse. Al momento però non sappiamo quale evento abbia portato il sospetto alla rocambolesca fuga, ma la polizia afferma di aver dato il via all'inseguimento dello scooter e del suo conducente da lontano, in quanto credevano si trattasse di un tentativo di suicidio.

Il video in alto racchiude anche i momenti conclusivi, nei quali l'inseguito viene fermato e poi arrestato sulla Mystic Avenue a Medford, a pochissimi chilometri da Boston. Sul posto erano già schierate pattuglie e mezzi di soccorso, ma per fortuna tutto si è concluso nel migliore dei modi: sia lo strano individuo che gli automobilisti che in quell'istante si trovavano sulla I-93 ne sono usciti senza un graffio, e non era affatto scontato in una situazione simile.

