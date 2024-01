Scooter e moto più venduti nel 2023: tre modelli Honda sul podio

Se escludiamo il particolare mondo dei ciclomotori fino a 50 cc, che nel corso del 2023 ha perso l’11,77% in termini di vendite, per i motoveicoli l’anno appena terminato è stato ottimo - chiuso il 31 dicembre a +17,94%. Andiamo a scoprire i modelli più venduti.

In totale i motocicli oltre i 50 cc venduti nel 2023 sono stati 318.948. Gli scooter sono stati 173.543 (+20,64%), le moto 145.405 (+14,88%). A questi dati bisogna aggiungere 18.754 veicoli fino a 50 cc. Guardando alla Top 20 ufficiale diffusa da ANCMA (veicoli oltre i 50 cc) scopriamo che Honda Italia ha ben tre modelli sul podio. Il re indiscusso è l’SH 125 con 12.375 unità, inseguito da SH 150 a 11.161 unità e da SH 350 con 10.333 unità. La classifica continua con il KYMCO Agility 125 R16, il Piaggio Liberty 125 ABS, l’ADV 350 e l’X-ADV 750 di di Honda, il Piaggio Beverly 300 ABS, l’Honda Forza 350 e il Piaggio Beverly 400, che chiude la Top 10.

La Top 20 completa vede figurare anche la Vespa, nelle sue versioni GTS 300 e Primavera 125, il TMax e l’XMax 300 di Yamaha. Le uniche moto capaci di entrare in classifica sono la Benelli TRK 502/502 X e la leggendaria Africa Twin di Honda. Anche nel 2022 la TRK 502/502 X è stata la moto più venduta in assoluto con 6.645 unità; quest’anno c’è stato un sensibile calo, la vetta infatti è stata assicurata con appena 4.075 modelli. Infine nel mondo fino a 50 cc è il Piaggio Liberty 50 a farla da padrone, con 3.667 unità vendute in tutto il 2023.