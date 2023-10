Gli scooter e le moto più vendute a settembre 2023: Benelli TRK 702 nella Top 10 del mese

Dopo aver visto quali sono state le 10 auto più vendute a settembre 2023, grazie ai nuovi dati UNRAE, andiamo a scoprire come vanno le cose nel mondo delle due ruote, ovvero quali sono stati scooter e moto più venduti.

Iniziamo col dire che in totale, a settembre 2023, sono stati immatricolati 27.087 veicoli fra moto, scooter e motocicli, un dato in ascesa del 20,84% rispetto al 2022. In totale nei primi 9 mesi dell’anno l’Italia ha visto arrivare sulle strade 285.847 veicoli a due ruote, con una crescita del 17,06% rispetto allo stesso periodo del 2022. Non è andata allo stesso modo per il mercato elettrico: a settembre c’è stata una crescita dell’11,28% con 1.006 veicoli, se guardiamo ai primi 9 mesi dell’anno però siamo in calo del 19,01% con 10.329 veicoli a zero emissioni - e le cose andranno sempre peggio ora che gli incentivi sono finiti con tre mesi d’anticipo. ANCMA chiede già nuovi fondi al governo, nel frattempo però vediamo quali sono stati i modelli più venduti.

Honda domina con la prima e seconda posizione, occupate rispettivamente da SH 150 con 1.382 unità e SH 125 con 1.252 unità. Al terzo posto della classifica generale di settembre 2023 troviamo il Benelli TRK 702/702 X con 910 unità. La Top 10 del mese continua con il KYMCO Agility 125 R16, il Piaggio Liberty 125 ABS, l’ADV 350 e l’SH 350 di Honda. Ottavo ancora il marchio giapponese con l’X-ADV 750, poi il SYM Symphony 125 e il Piaggio Beverly 300 ABS.

Guardando al mondo delle moto abbiamo solo i dati cumulativi gennaio-settembre 2023: il Benelli TRK 502/502 X è la moto più venduta in assoluto sino ad ora con 3.883 unità. Inseguono l’Africa Twin con 3.245 e il GS R 1250 di BMW con 3.228. La Top 10 continua con Tracer 9 e Ténéré 700 di Yamaha, il Transalp XL 750 di Honda, il Multistrada V4/V4 S di Ducati, il V7 di Moto Guzzi, l’X-Cape di Moto Morini e il GS R 1250 Adventure di BMW.