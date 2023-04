Su scooter e moto Iso arriva la guida assistita e l'intelligenza artificiale

I più giovani difficilmente ricorderanno le gesta dell'italianissima Isothermos, meglio conosciuta come Iso, famosa per aver contrastato con i suoi veicoli la Vespa e la Lambretta nel secondo dopoguerra. Dopo il rilancio avvenuto nel 2021 grazie a Ferruccio Lamborghini, ora l'azienda guarda al futuro e alla guida assistita su due ruote.

Come ben sappiamo le automobili di nuova generazione sono già dotate di Guida Autonoma di Livello 2 e potenzialmente potrebbero spingersi fino al Livello 5. Su moto e scooter solo ora gli ADAS (definiti in realtà ARAS, Advanced Rider Assistance System) stanno muovendo i loro primi passi (il nuovo Piaggio MP3 2022 è dotato di ARAS) e la nuova Iso - che oggi si appoggia sui servizi di Giken Mobility - ha intenzione di creare progetti dotati di intelligenza artificiale e guida assistita.

Iso starebbe sviluppando veicoli dotati di telecamera anteriore e posteriore con cui ricostruire l'ambiente circostante e monitorare il traffico. A gestire il tutto ci sarebbe una processing unit dotata di AI, pronta a dare segnali di allerta sugli specchietti retrovisori e sulla dashboard centrale. A oggi gli ARAS di Iso sarebbero in grado di monitorare l'angolo cieco, di prevedere le collisioni, di indicare la giusta distanza di sicurezza.

Secondo il CEO di Giken Mobility Sydney Yeung, "I motociclisti di oggi non cercano soltanto prodotti economici e confortevoli, vogliono veicoli che siano completi, che offrano alti standard di sicurezza e siano dotati di parecchia tecnologia. Grazie alla partnership con Rider Dome, Iso sarà una delle prime aziende a offrire veicoli completi di ARAS di nuova generazione. Pensiamo che questi sistemi possano avere un grande impatto in termini di sicurezza in strada". Sulle automobili, gli stessi sistemi di assistenza di Giken Mobility hanno ridotto gli incidenti del 40%, ci si aspetta una quota simile anche sulle due ruote - e speriamo possa davvero essere così.