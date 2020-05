Lo scooter Honda ADV 150 pronto per l'Europa: le caratteristiche

Honda è di certo stata una delle protagoniste assolute dell'EICMA 2019 di Milano, dove ha presentato le nuove CBR1000RR-R Fireblade e Fireblade SP, presto però sarà il momento di dare il benvenuto in Europa allo scooter Honda ADV 150.

Un veicolo molto particolare che dovrebbe arrivare nel vecchio continente dopo il lancio negli USA programmato nel 2021. A dire il vero non si tratta di una notizia ufficiale, qualcuno però ha scovato l'indiscrezione sul sito ufficiale di Honda Australia, dunque dobbiamo davvero prepararci al debutto dello scooter ADV 150. Cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente uno scooter urbano dal design aggressivo e futuristico (a dir la verità somiglia al SEAT e-Scooter ma in modalità Berserk...) con motore monocilindrico da 149,3 cc che eroga una potenza di 14,2 CV a 8.500 giri al minuto.

L'ADV 150 monta freni a disco di serie sia all'anteriore che al posteriore, dove risiedono cerchi in lega da 14" avanti e da 13" dietro. Sul sito australiano di Honda c'è addirittura un'immagine (che trovate in basso) su cui c'è scritto bene in grassetto "European Model Shown", dunque quello che vedete è proprio l'ADV 150 che arriverà nei nostri concessionari Honda.

Vi attira il design di questo nuovo scooter cittadino di Honda o preferite altri modelli disponibili sul mercato?