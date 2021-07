Il nuovo scooter elettrico Peugeot e-Ludix ha un testimonial d'eccezione: Novak Djokovic

Nel corso della sua storia, soprattutto se pensiamo ai tempi passati, Peugeot ha più volte sconfinato il mondo delle quattro ruote per “giocare” con quello delle due, creando scooter, moto e biciclette (anche elettriche). Ebbene i nuovi scooter del marchio francese hanno ora un testimonial eccellente: Novak Djokovic.

Il campione di tennis è il nuovo ambassador dello scooter e-Ludix, veicolo che raccoglie tutta l’eredità di Peugeot Motorcycles mettendosi al passo coi tempi. Un momento importante per la compagnia, riconosciuta all’unanimità come il più antico manufacturer di scooter al mondo, non a caso nel 2020 si è festeggiato il 210esimo anniversario di attività.

Novak Djokovic, che collabora con Peugeot dal 2014, avrà il delicato compito di far conoscere al pubblico il nuovo scooter e-Ludix, che per certi versi riprende le linee dello storico Ludix 50 cc. Il veicolo nasconde una batteria agli ioni di litio rimovibile e un motore Bosch da 2,5 kW di potenza continua. Peugeot promette un’autonomia di 42 km, con un’accelerazione niente male con 35 Nm di coppia - possibile anche grazie ai soli 88 kg di peso. 45 km/h invece la velocità che può raggiungere.

In quattro ore lo scooter è carico al 100%, bastano invece tre ore per avere la carica all’80%. Sul manubrio inoltre trovate un comodo display LCD da 4,4” che mostra la carica residua della batteria, il consumo e il range rimanente. Quattro le modalità di guida, Boost per prestazioni massime, Cruise per bilanciare potenza e autonomia, Eco per dare priorità al range e infine Crawl, che limita la velocità a poco più di 1 km/h e serve unicamente per facilitare le manovre. Il suo prezzo? In Italia parte da 3.799 euro e potete acquistarlo direttamente online - anticipando 500 euro e poi finalizzando il tutto presso il concessionario Peugeot di fiducia.