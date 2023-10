Questo scooter elettrico omaggia il Tesla Cybertruck: design Top o Flop?

La nuova mobilità elettrica ha dato modo ai designer delle due ruote di realizzare progetti davvero fuori dal comune, come dimenticare ad esempio la moto Curtiss Hades che somiglia a un proiettile? Oggi vi mostriamo uno scooter che vorrebbe omaggiare il Tesla Cybertruck, anche se il risultato... beh giudicate voi!

Il Tesla Cybertruck, il pick-up elettrico che Elon Musk sta finalmente per consegnare ai clienti, è diventato da subito iconico grazie alle sue linee squadrate. Anche il nuovo Infinite Machine P1 ha delle linee alquanto squadrate, l’effetto finale però a dir poco estraniante... Tecnicamente parliamo di uno scooter elettrico dotato di un motore da 6 kW di potenza continua e 12 kW di picco. La sua velocità massima può raggiungere gli 88 km/h, mentre la batteria di bordo (perfettamente rimovibile) può immagazzinare 4,32 kWh di energia, sufficienti per promettere fino a 96 km di autonomia in città.

Il particolare Infinite Machine P1 offre anche un’app per smartphone che si interfaccia con Apple CarPlay per riprodurre musica dagli speaker integrati e per scaricare aggiornamenti OTA. Lo scooter è anche dotato di un sistema antifurto che immobilizza il veicolo qualora dei malintenzionati ci stiamo mettendo le grinfie sopra...

Venduto attualmente negli Stati Uniti, il P1 costa la bellezza di 10.000 dollari, poco meno di 10.000 euro al cambio, può inoltre essere dotato di svariati accessori originali. Da un set di borse si può arrivare a una batteria aggiuntiva così come a un enorme speaker da montare su un fianco - per rendere le vostre uscite urbane ancora più graffianti...