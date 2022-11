Il primo scooter elettrico di MV Agusta: si chiama Ampelio ed è realizzato con Kymco

MV Agusta è un marchio leggendario tutto italiano (anche se oggi è sotto il controllo di KTM) conosciuto soprattuto per le sue potenti e bellissime motociclette, già da qualche anno però ha provato a lanciare monopattini elettrici ed e-bike (il primo monopattino di MV Agusta). Presto potrebbe toccare agli scooter elettrici...

MV Agusta in collaborazione con Kymco ha mostrato al mondo il concept di uno scooter elettrico chiamato Ampelio, un modello che nel suo design fuori da ogni schema mette insieme elementi del passato con altri più futuristici. Sembra infatti che il designer Maksim Ponomarev si sia ispirato ai leggendari motorini MV Agusta CGT e Ovunque.

Purtroppo del progetto non esistono ancora dati tecnici ufficiali, tutto ciò che abbiamo sono i concept che vedete in questa pagina, possiamo però immaginare che l'ingegneria dello scooter prenda molto dal Kymco S7 mostrato a EICMA 2022. Dobbiamo dunque immaginare uno scooter per "adulti", dunque non un simil 50 cc destinato ai ragazzi, con tecnologia Ionex per le batterie - con Kymco che le realizza da 1,7 kWh. Sappiamo anche che l'S7 offre una potenza di picco di 4,1 kW, mentre l'autonomia dovrebbe arrivare fino a 135 km. Il suo peso a vuoto dovrebbe essere pari a 120 kg, inoltre lo scooter dovrebbe essere dotato di tecnologia Keyless, ABS, luci LED e un bloccasterzo elettronico. Non vediamo l'ora di saperne di più.