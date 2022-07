ME, lo scooter elettrico italiano compatibile con l'Ecobonus: prezzi e potenze

La mobilità elettrica a due ruote va a gonfie vele. Lo ha confermato ANCMA, che nel primo semestre del 2022 ha registrato un eccezionale +82,2% rispetto allo stesso periodo del 2021. Si vendono sempre più ciclomotori a zero emissioni, ciò che manca al mercato però è forse un po' di inventiva nel design. Scopriamo un prodotto italiano chiamato ME.

Costruito in maniera artigianale in provincia di Brescia, con un elevato grado di personalizzazione, il ME (Motorino Elettrico) Made in Italy è disponibile in due versioni e in quattro colori di serie, anche se in azienda vi permettono di scegliere colori custom, adesivi e quant'altro. Lo scooter ME 2.5 è un 50 cc elettrico con un motore da 2,5 kW e una velocità massima di 45 km/h. Si può guidare con patente B, A, A2, A1 e AM a 14 anni compiuti (quale patente della moto scegliere?), anche se ne servono 18 per portare un passeggero (e sì, è omologato per due). Accelera da 0 a 30 km/h in 3 secondi, inoltre la sua autonomia è di 80 km - possibile grazie alla batteria presente al di sotto della sella, pesante 20 kg e capace di ricaricarsi in 5,5 ore. Il peso totale dello scooter invece è di appena 90 kg.

Per chi ha bisogno di più potenza c'è sempre il ME 6.0, con motore da 6 kW e 80 km/h di velocità massima. In questo caso l'accelerazione 0-30 km/h è possibile in 2 secondi, mentre l'autonomia arriva a 70 km in base allo stile di guida. Gli scooter arrivano con parecchi accessori di serie, pensiamo al display 4,3" TFT, alle frecce LED, al faro posteriore LED, alla presa USB e alla rete portaoggetti. Il ME 6.0 in più ha il faro anteriore LED di serie, mentre su ME 2.5 è optional. Ma quanto costano gli scooter ME?

ME 2.5 costa di listino 5.490 euro, si può però avere a 4.140 euro IVA inclusa con l'Ecobonus 30% senza rottamazione (ufficiali gli incentivi auto e moto 2022), oppure a 3.690 euro con rottamazione. ME 6.0 costa di listino 6.690 euro, con l'attuale Ecobonus si può avere a 5.045 euro IVA inclusa senza rottamazione, a 4.496 euro con rottamazione.