Uno scooter elettrico sta aiutando l'esercito ucraino nella guerra contro la Russia

Anche se l'esercito russo ha invaso l'Ucraina da oltre due mesi in maniera alquanto antiquata, con parecchi mezzi figli degli anni '70 e '80, l'attuale conflitto fra i due Paesi ha connotati assolutamente contemporanei, fra droni di ultima generazione e smartphone capaci di registrare continuamente immagini.

C'è però un altro "device" sorprendente che sta aiutando l'esercito ucraino in maniera alquanto inaspettata: un leggerissimo e silenziosissimo scooter elettrico. Viene prodotto da un'azienda ucraina che si chiama ELEEK e ha sede a Ternopil. Il modello prende il nome di Atom, anche se quello in uso all'esercito è una speciale versione militare chiamata ELEEK Atom Military.

Tecnicamente è un leggero scooter che può raggiungere i 90 km/h e percorrere fino a 150 km con una singola carica della batteria. È un veicolo pensato anche per trasportare dei carichi, visto che può sopportare fino a 150 kg, anche se ogni Atom pesa soltanto 70 kg. Si tratta del veicolo perfetto per confondere attualmente i russi: è più leggero degli scooter a benzina, produce molto meno rumore e rivela meno calore sulle telecamere termiche dell'esercito avversario.

Sembra proprio che e-bike e scooter elettrici stiano aumentando fra gli equipaggi militari, siano sempre più diffusi. In Norvegia si sta testando una nuova bici elettrica con gomme fat, mentre l'esercito della Nuova Zelanda utilizza bici elettriche dal 2020. In Australia i militari utilizzano una bici elettrica Stealth dallo scorso anno, anche diversi Paesi europei e del Medio Oriente stanno testando potenti bici elettriche per l'utilizzo sul campo.



Anche se potrebbe non sembrare, prima dell'invasione russa di questo 2022 l'Ucraina era un Paese all'avanguardia sul fronte delle energie rinnovabili, con il conflitto che rischia ora di mandare a monte 10 anni di sforzi green.