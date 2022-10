Uno scooter elettrico a meno di 1.000 euro: il nuovo Ola S1 Air tocca gli 85 km/h

Ricordate lo scooter elettrico Ola S1? Ne abbiamo parlato più volte su queste pagine, si tratta del primo veicolo dell'azienda indiana famoso per la sua tecnologia, il suo prezzo aggressivo e la sua linea produttiva, gestita interamente da lavoratrici donne. Ebbene Ola è pronta a lanciare il nuovo S1 Air, ancora più economico...

Al momento del lancio, l'Ola S1 è stato venduto in India a 1.150 euro di base (prezzo al cambio diretto), motivo per cui in Europa abbiamo iniziato ad aspettarlo con ansia. Quanto costerà dunque il nuovo S1 Air? Il prezzo di lancio scende addirittura al di sotto dei 1.000 euro, parliamo di 975 euro al cambio, quasi la metà di una bici elettrica pieghevole come la nuova Fiido X (costa 1.799 euro ma contiene già tutti gli adeguamenti del caso, è insomma un prezzo "finito" per l'Italia). L'Ola S1 Air offre un piccolo motore da 4,5 kW che può raggiungere gli 85 km/h, dunque non è un simil cinquantino come ci si poteva aspettare. Pensato esclusivamente per l'uso cittadino, promette fino a 100 km di autonomia con una singola carica in modalità Eco.

Un prodottino molto interessante che debutta assieme al nuovo software MoveOS 3, capace di arrivare anche sui precedenti Ola S1 e Ola S1 Pro grazie a un aggiornamento OTA. L'update include la possibilità di sbloccare lo scooter avvicinandosi con il proprio smartphone e di utilizzare la rete di ricarica super veloce di Ola, che al momento però esiste solo in India. I caricatori della compagnia permettono agli scooter Ola di recuperare 15 km in soli 5 minuti di connessione.

La giornata di novità non finisce certo qui, anzi Ola ha rilasciato qualche nuovo dettaglio sulla Ola Car attualmente in sviluppo. Ora abbiamo la possibilità di ammirare un assaggio del frontale grazie alla prima foto ufficiale dell'auto, inoltre sappiamo che non arriverà sul mercato prima del 2024.