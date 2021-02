Lime porta gli scooter elettrici a noleggio in Europa e vi insegna a guidarli

Se il mondo dei monopattini elettrici vi ha sempre incuriosito, di sicuro conoscerete Lime, il brand specializzato in sharing di veicoli elettrici di micromobilità. Ora la società sta per lanciare un nuovo servizio relativo agli scooter elettrici.

Inizialmente i nuovi scooter verdi a marchio Lime arriveranno a Washington D.C., negli USA, in contemporanea però sbarcheranno anche in Europa, nello specifico a Parigi, in Francia. Come probabilmente avrete già intuito dal design, si tratta di veicoli NIU appositamente personalizzati da Lime, che metteranno a disposizione dei clienti anche un comodo casco.



Certo le polemiche non mancano, visto che è possibile noleggiare gli scooter anche senza possedere una patente - e nel recente passato negli USA sono avvenuti diversi incidenti mortali. A differenza delle app di car sharing, Lime non chiede ai suoi utenti di verificare la patente, motivo per cui il rischio è che i veicoli vengano noleggiati da persone (magari giovanissimi) che non conoscono a pieno le regole della strada.



L’azienda ha non a caso lanciato una “Guida Pratica” da studiare a casa, prima di noleggiare gli scooter elettrici. Non solo: Lime ha pensato anche a una guida gratuita con istruttori certificati della durata di 45 minuti, per imparare a manovrare i veicoli alla perfezione. Speriamo dunque che gli utenti si mettano alla guida in modo coscienzioso, nel frattempo aspettiamo che il servizio faccia il suo debutto anche in Italia.