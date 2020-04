Gli scooter elettrici Niu NQi e UQi arrivano in Italia: le novità

Nonostante il blocco dovuto al Coronavirus, del quale forse iniziamo a intravedere la luce in fondo al tunnel, Niu ha deciso di non rimanere completamente con le mani in mano e di lanciare dei nuovi scooter elettrici in Italia: due NQi e la serie UQi, scopriamo insieme le novità.

Gli scooter NQi arrivano in due varianti, Standard e GT. Entrambi montano motori Bosch ma con caratteristiche differenti, sullo Standard abbiamo infatti 1800W di potenza con sistema elettronico di frenata EBS, ovvero con dischi idraulici sia all'anteriore che al posteriore che servono anche alla frenata rigenerativa. La velocità massima è di 50 km/h, con un'autonomia compresa fra i 50 e gli 80 km.

L'NQi-GT ha invece un motore da 3000W e può raggiungere i 70 km/h e una seconda batteria di default che porta il range fra i 100 e i 160 km a seconda della modalità utilizzata. NQi Standard si ricarica in circa 7 ore, NQi-GT invece ricarica fino a 100 km in 3,5 ore.

Passiamo ora alla nuova serie UQi, modelli estremamente leggeri che guardano molto al passato, pur conservando un'aura di assoluta novità. A bordo montano motori Bosch che vantano un'efficienza del 92,6%, possono sfruttare la frenata elettronica EBS con rigenerazione dell'energia, inoltre nascondono un cuore ultra tecnologico: il nucleo smart ECU della serie UQi, capace di connettersi al cloud di Niu.

I nuovi UQi (che vanno a fare concorrenza agli Xiaomi A1 e A1 Pro ma con diverse "marce in più") includono un allarme antifurto con giroscopio e GPS, un sistema di gestione chiamato BMS - Intelligent Battery Management System e un programma di avviamento senza chiave. Un piccolo prodigio di tecnica che offre un'autonomia compresa fra i 30 e i 40 km grazie alle batterie da 21Ah di Panasonic, che si ricaricano in 3 ore e mezza. A proposito, avete visto lo scooter elettrico targato Harley-Davidson?