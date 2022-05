Scontro tra due camion causa caos in autostrada: il video dal Texas

Le condizioni meteorologiche non vanno affatto sottovalutate quando si è alla guida di una vettura o addirittura di un semirimorchio, specialmente quando si è in autostrada: dopo avere visto la Tesla Model 3 perdere controllo a causa del ghiaccio, vediamo assieme un enorme incidente tra due camion causato dalla pioggia.

Il fatto a cui stiamo facendo riferimento è stato caricato qualche giorno fa sul subreddit r/Dashcam, dedicato integralmente alle riprese dalle telecamere in dotazione ai veicoli degli utenti. In uno di questi filmati, della durata di 36 secondi, l’utente u/ma929tt ci mostra la sua ripresa di un brutto incidente tra due semirimorchi che porta uno dei due sulla rampa sottostante dell’autostrada, rischiando di colpire altri veicoli.

Le dinamiche non sono sufficientemente chiare dalla ripresa offertaci, però comprendiamo che il tutto inizia con il camion sulla sinistra che frena e perde il controllo, colpendo la barriera e poi il camion alla sua destra; quest’ultimo, dunque, accompagna il primo camion nuovamente verso la barriera. Lo scontro è tale da portarlo quindi oltre il guardrail sulla rampa sottostante, quasi colpendo altri veicoli.

L’incidente ha costretto le autorità a chiudere l’intera sezione dell’autostrada in entrambe le direzioni per alcune ore ma, come conferma il creatore del post, fortunatamente non ci sono stati feriti e gli unici danni riportati sono quelli dei camion.

Sempre negli Stati Uniti abbiamo assistito anche a un gigantesco tamponamento con almeno 50 mezzi coinvolti.