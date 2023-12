Scontro fra tre Tesla bianche: l'incidente surreale in California

Malgrado Tesla abbia apportato delle modifiche software per migliorare la visibilità nei propri veicoli, gli incidenti non possono essere mai prevenuti del tutto. In California tre veicoli Tesla tutti di colore bianco, si sono scontrati. Una foto condivisa sul canale Teslalounge di Reddit.

Mentre i grandi pick u dominano le vendite negli Stati Uniti, i modelli Tesla Y e 3 sono tra le auto più vendute a livello globale, e la loro diffusione nel paese del nuovo continente è sempre più capillare. Le immagini mostrano i danni a una Model 3, una Model Y e una Model X. Le dinamiche esatte della collisione non sono chiare, ma sembra che la Model Y abbia causato l'incidente.

La Model X sembra aver subito danni laterali, indicando la possibilità di un impatto con il veicolo dietro di essa. Nonostante la popolarità delle Tesla e la loro presenza significativa in California, dove la Model 3 e la Model Y sono talvolta denominate "California Camry" per la loro diffusione, incidenti come questo sono ancora piuttosto rari.

L'arrivo di Tesla Cybertruck potrebbe sconvolgere le carte in tavola, dal momento che, come già accennato, i pick up sono molto diffusi negli Stati Uniti. Tuttavia, pare che in Europa Tesla Cybertruck avrà delle grosse difficoltà: mentre in Usa le leggi sulla circolazione di veicoli sono piuttosto morbide, in Europa la normativa è più stringente. Tesla Cybertruck potrebbe dunque non ricevere l'ok da parte degli organi incaricati.