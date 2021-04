Scontro tra super SUV: vince Lamborghini, Jeep o Dodge?

Fino a pochi anni fa il segmento dei SUV era piuttosto scarno, ma un certo interesse da parte del pubblico ha cominciato a farlo crescere in maniera esponenziale fino a coinvolgere anche i produttori di supercar come Lamborghini, i quali hanno lanciato sul mercato dei SUV estremamente potenti che si usa definire come "super SUV".

Non è detto però che le case specializzate nella produzione si supercar debbano per forza superare tutti gli altri in termini di performance sul rettilineo, perché Jeep e Dodge hanno di recente confezionato dei veicoli davvero niente male.

La gara di accelerazione visibile in alto e messa in piedi dai ragazzi di Throttle House vuole servire proprio a comparare i super SUV di tre marchi automotive alquanto differenti tra loro: sulla griglia di partenza troviamo infatti una Lamborghini Urus, un Dodge Durango Hellcat e una Jeep Grand Cherokee Trackhawk.

Ovviamente sarebbe inutile confrontarne i prezzi, poiché l'italiana costa ben più del doppio degli altri due modelli, ma in termini di rapidità sul dritto il paragone non è inutile. La Lambo monta un V8 Biturbo da 4,0 litri il quale eroga 650 cavalli di potenza e 850 Nm di coppia, la Jeep invece un V8 turbocompresso da 6,2 litri per 717 cavalli e 875 Nm, e infine la Dodge scarica sull'asfalto 720 cavalli e 875 Nm grazie ad un altro V8 turbo da 6,2 litri.

Da una parte il Durango è il più potente, ma deve tirarsi dietro la massa più elevata. Il contrario invece è possibile affermarlo per la Urus, che è la più leggera e al contempo la meno potente. La prima gara non serve soltanto a mettere alla prova la potenza, ma anche a testare i vari launch control in dotazione: la Hellcat parte subito a razzo, seguita da Trackhwk e Urus, e le posizioni sono rimaste invariate fino al traguardo.

La seconda gara invece è stata fatta in assenza di launch control, ma a quanto pare l'esito non è cambiato affatto. Interessante infine la partenza a vetture in movimento, dove la Lamborghini ha trionfato superando la Trackhawk seconda e la Durango terza.

Quest'ultima è tra l'altro la vettura più economica del trio, e a proposito di essa vogliamo citare una ottima notizia per il produttore statunitense: il Dodge Durango SRT Hellcat è già sold-out negli Stati Uniti. Per chi non dovesse accontentarsi dei numeri visti finora c'è un'altra soluzione: Hennessey ha annunciato un Dodge Durango Hellcat da oltre 1.000 cavalli: ecco tutti i dettagli.