Scontro finale tra fuoristrada Toyota: qual è il migliore tra Land Cruiser e Hilux?

Il team di carwow ci delizia spesso con drag race ad alto tasso di spettacolarità, con auto mozzafiato o veicoli fuori dal comune, ma ogni tanto si diverte anche in fuoristrada. Dopo la sfida offroad tra Fiat Panda 4x4 e Tesla Model X, ora è il momento di mettere a confronto le regine del fuoristrada duro e puro: Toyota Land Cruiser e Toyota Hilux.

Da una parte abbiamo quindi il SUV Land Cruiser nella sua versione più spartana, venduta soltanto in alcune parti del mondo, e dall’altra il pick up Hilux, considerato un mezzo indistruttibile da molti fan dell’offroad (c’è chi ha lanciato un Toyota Hilux da un elicottero per valutare la sua resistenza).

Entrambi i veicoli montano un motore turbodiesel da 2.8 litri capace di 206 CV e una coppia che sul Land Cruiser è di 420 Nm, mentre sull’Hilux raggiunge i 500 Nm grazie ad una messa a punto differente del propulsore. Oltre ad avere più spinta, vanta anche un differenziale a slittamento limitato sull’assale posteriore, che sarà una freccia al suo arco nella sfida di discesa ripida.

Lo scontro si compone di varie prove, e la prima è chiaramente una drag race in salita sterrata, a cui segue la prova di discesa dove minore è la velocità e meglio è. Dopo la salita e la discesa si passa ad una prova cronometrata che valuta la capacità di affrontare uno stretto tornante in mezzo agli alberi, per poi passare ad una serie di prove più tecniche dove mettere alla prova le vere capacità fuoristradistiche dei mezzi.

Prima di affrontare le parti tecniche, le due sorelle Toyota sono arrivate con un punteggio di parità, ma quale delle due l’ha spuntata sulle parti più tecniche? Non vogliamo togliervi il gusto di scoprire l’esito della sfida, quindi cliccate play e godetevi la sfida, che risulta incredibilmente combattuta nonostante il passo lungo del pick up rispetto al passo corto del Land Cruiser.